ترامپ را مجبور به اتخاذ تصمیمات ضد روسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با کامرسانت با بیان این مطلب در ادامه گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحت فشار گروه هایی که مخالف سیاست های ملی وی هستند مجبور به اتخاذ تصمیم های ضد روسی می شود اما وقتی به دیدارهای شخصی نگاه می کنیم متوجه می شویم که او (ترامپ) وعده های پیش از ریاست جمهوری خود مبنی بر بهبود روابط با مسکو را فراموش نکرده است.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه گفت: وقتی با ترامپ در کاخ سفید دیدار کردم و یا وقتی ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هامبورگ دیدار کرده و سپس بصورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند، من نشانه ای مبنی بر اینکه ترامپ از وعده های انتخاباتی خود تخطی کرده مشاهده نکردم.

به گفته لاوروف، موضع اخیر آمریکا در قبال روسیه متاثر از ۳ فاکتور است. اول شکست هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری، دوم شخصیت خاص ترامپ و سوم توضیح اینکه در عرصه بین الملل این امکان وجود دارد که همه امور به اساس خواست آمریکا پیش نرود. تحت چنین شرایطی ترامپ از سوی گروه های مخالف مجبور به اتخاذ تصمیم های ضد روسی می شود.

عملیات عفرین

لاوروف در این مصاحبه به حمله ترکیه به شمال سوریه نیز اشاره کرد و گفت: ترکیه از این که آمریکا به تعهد خود در مورد سوریه پایبند نبوده و یک‌جانبه عمل می‌کند، عصبانی شده است.

لاوروف در گفتگو با روزنامه روسی کامرسانت در این زمینه چنین توضیح داد: بسیاری از کارشناسان سیاسی می‌گویند ما چکار داریم، بگذارید وضعیت هر چه می‌خواهد بدتر بشود. بگذارید ثابت شود که آمریکا قادر به یافتن راه حل توافقی نیست و به این صورت نقش مخرب این کشور در جهان آشکار گردد، خواه در ایران، خواه در سوریه. ترکیه هم از همین یک جانبه‌گرایی آمریکا در مورد سوریه عصبانی شده است.