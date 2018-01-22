مقبره های خانوادگی در آستان بن جعفر دزفول تخریب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دو شب گذشته خبر رسید که ساختمان برخی از مقبره های خانوادگی در بقعه محمد بن جعفر دزفول که یک مکان مذهبی و گردشگری پرتردد و محبوب در دزفول به شمار می رود، تخریب شده است.

بر اساس گفته یکی از افراد حاضر در محل در ویدیو و گزارشی که درفضای مجازی منتشر شده، ساختمان این مقبره ها توسط اداره اوقاف و امور خیریه دزفول تخریب شده است.

این شهروند ادعا داشته که تخریب ساختمان مقبره ها توسط اوقاف بدون حکم دادستانی و بدون اطلاع خانواده این اموات بوده است.

وی در ویدیو و تصاویری که ارسال کرده می گوید که تمام تصاویر و وسایل مربوط به مقبره ها از داخل ساختمان مقبره به بیرون منتقل شده و سپس ساختمان ها به وسیله لودر تخریب شده اند.

حجت الاسلام مجتبی خمیدی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس طرح جامع توسعه آستان امامزاده محمد بن جعفر(ع) که مجوز آن از استان اخذ و عملیات اجرایی آن از سال گذشته آغاز شده، تمام ساختمان مقبره ها باید تخریب شود اما هرگز به هیچ قبری آسیب نخواهد رسید چرا که با قرار دادن یونولیت از تخریب سنگ قبور جلوگیری کرده ایم.

وی افزود: تخریب ساختمان مقبره ها صرفا با هدف بهسازی، همسان سازی و نورپردازی محوطه درراستای طرح توسعه انجام می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول در خصوص اینکه آیا ساختمان این مقبره ها مجددا ساخته می شود یا خیر،گفت: برای هرضلع از محوطه آستان بر اساس نقشه طرح جامع تصمیم گیری خواهد شد به ‌گونه ای که ممکن است برخی ضلع ها صرفا سقف و دیوار بغل باقی بماند و برخی نیز سقف و دیوار پشتی و برخی نیز سنگ فرش خواهند شد. به طور کلی هرکدام از ضلع های حرم باید به گونه ای بهسازی شوند که مانع دید طرح نباشند.

حجت الاسلام خمیدی با اشاره به صحبت مطرح شده مبنی بر بی اطلاعی خانواده اموات از این تخریب نیز گفت: از دو ماه پیش بنر این طرح در محل اتاقک های قبور خانوادگی بقعه محمد بن جعفر طیار درج و اطلاع رسانی شده بود ضمن اینکه با توجه به اینکه امکان می دادیم تعدادی از این خانواده ها از موضوع بی خبر هستند به صورت حضوری آنان را نیز در جریان کار قرار دادیم.

وی همچنین بیان کرد: اجرای این طرح زمانی نیاز به مجوز دادستانی دارد که به قبور آسیب رسیده باشد اما ما نه تنها به قبور آسیب نرسانده ایم بلکه امروز در راستای آرامش خاطر صاحبان این اموات مجوز ادامه کار را نیز از دادستان دریافت کردیم.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه دزفول تصریح کرد: عرصه و اعیان مجموعه آستان محمد بن جعفر طیار (ع) در اختیار و مالکیت اداره اوقاف است و ما نیز موظف به پیشروی عملیات در راستای طرح جامع هستیم اما با این حال اگر کسی سند مالکیت دارد می تواند حضورا به ما مراجعه و پیگیری کند.

وی بابیان اینکه طرح توسعه حرم محمد بن جعفر(ع) در دزفول برگرفته از حرم حضرت معصومه (س) است، ادامه داد: حدود ۳۰۰ آرامگاه خانوادگی در آستان متبرک بن جعفر(ع) وجود دارد که در مرحله نخست طرح توسعه حرم، تخریب دیواره ۲۵ آرامگاه خانوادگی آغاز شده و مقرر شده تمام اتاقک ها بدون هیچگونه آسیب به قبور تخریب شوند.

حجت الاسلام خمیدی در پایان گفت: شهروندانی که در فضای مجازی با مطالب و تصاویر این اقدام بدون اطلاع موجب تشویش اذهان عمومی شده اند لازم است با دقت و پیگیری جوانب کار را بررسی کنند تا پی به اشتباه خود ببرند چرا که هدف ما توسعه این مکان مذهبی و گردشگرپذیر شهرستان بر اساس یک طرح جامع و کامل است.

به گزارش مهر، محمدبن جعفر ابن ابیطالب(ع) بر اساس مستندات معتبر پسر برادر و داماد حضرت علی(ع) بوده که اکنون آرامگاه وی در شهرکی موسوم به همین نام به یکی از جاذبه های مذهبی و گردشگری در دزفول تبدیل شده است.

براساس طرح جامع قرار است مساحت زیربنای این مکان مذهبی از ۷۰۰ مترمربع فعلی به بیش ازسه هزار متر مربع افزایش پیدا کند.