بازگشت ۱۵ هزار خانوار آواره عراقی به استان الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری دجله، بیش از ۱۵ هزار خانوار عراقی که در پی هجوم داعش به عراق، از شهرهای خود آواره شده بودند به استان الانبار بازگشته اند.

«جمعه الخلیفاوی» رئیس پلیس شهر «عنه» در استان الانبار اعلام کرد که ۱۵ هزار خانوار عراقی به شهر عنه و منطقه «الریحانه» بازگشته اند.

به گفته او این ۱۵ هزار خانوار دست کم ۷۰ درصد از جمعیت عنه را تشکیل می دهند و بازگشت آنها با هماهنگی و همکاری نیروهای امنیتی، پلیس اتحادیه و مسئولان محلی در استان الانبار صورت می گیرد.

به گفته او شورای استانی الانبار و قائم مقام عنه نیز در زمینه بازگشت آوارگان عراقی به خانه هایشان کمک فراوانی کرده اند و مردم نیز با نیروهای امنیتی همکاری می کنند تا ساز و کار حفظ امنیت این مناطق به راحتی انجام شود.

بازگشت آوارگان عراقی و بازسازی مناطقی که در پی هجوم داعش تخریب شده است یکی از چالش های عمده پیش روی دولت عراق به شمار می رود، «ابراهیم جعفری» وزیر خارجه عراق چندماه پیش اعلام کرده بود که بغداد به تنهایی توانایی بازسازی مناطق ویران شده در پی جنگ علیه تروریسم در عراق را ندارد و جامعه جهانی باید در این زمینه به عراق کمک کند.