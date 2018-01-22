ارتش ترکیه روستاهای زیادی را در سوریه تصرف کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آناتولی با مخابره این خبر اعلام کرد که ارتش این کشور در ادامه عملیات نظامی شاخه زیتون تعداد زیادی روستا در شمال غربی سوریه را به تصرف خود درآورده است.

بر اساس اعلام آناتولی، نیروهای ارتش ترکیه در این حملات با مقاومتی روبرو نشده‌اند. این درحالیست که نیروهای کرد «یگان‌های مدافع خلق» گفته‌اند که آنها پیشروی ارتش ترکیه را در چند نبرد سنگین کُند کرده‌اند.

صبح امروز دوشنبه نیز ارتش ترکیه از بمباران مواضع پ.ک.ک در شمال سوریه خبر داده بود.

عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه در حالی ادامه دارد که قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای را در خصوص آن برگزار کند.

از سوی دیگر روز گذشته بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، از حمله نیروهای ترکیه به منطقه عفرین در شمال کشورش به شدت انتقاد کرده و آن را ادامه سیاست‌های ترکیه در حمایت از تروریسم توصیف کرده بود.

آمریکا نیز در واکنش به این اقدام ترکیه که از اعضای ناتو است از این کشور خواسته است تا مدت و حوزه حمله علیه کردها را محدود کند.