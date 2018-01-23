آیا بازیکن جوان استقلال به صورت چراغ خاموش بایکوت شده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، اولین و آخرین باری که مهدی قائدی (توسط شفر) در ترکیب ثابت آبی پوشان قرار گرفت، دیدار استقلال و سپاهان در هفته پانزدهم لیگ برتر بود. شفر قائدی را مقابل سپاهان در ترکیب ثابت قرار داد و آبی پوشان آن بازی را با نتیجه ۳ بر صفر بردند و قائدی نیز در ترکیب این تیم خوش درخشید. اما نه تنها قائدی بعد از آن دیگر در ترکیب ثابت قرار نگرفت، بلکه بعنوان بازیکن تعویضی تنها یکبار در هفته هفدهم مقابل استقلال خوزستان به میدان رفت.

شفر از قائدی در هفته های هجدهم، نوزدهم و بیستم مقابل تراکتورسازی، سایپا و پدیده استفاده نکرد که این موضوع مورد سئوال هواداران تیم استقلال نیز قرار گرفته بود. حتی در جلسه کمیته فنی آبی پوشان هم به این موضوع اشاره شد و اعضای کمیته فنی در خصوص عدم استفاده از این بازیکن سئوالاتی را مطرح کردند.

بعد از مشکلاتی که برای این بازیکن جوان در فضای مجازی ایجاد شد خواسته یا ناخواسته کمتر در تیم مورد استفاده قرار گرفت تا این شائبه ایجاد شود که قائدی به دلیل همان مشکلات فضای مجازی به صورت چراغ خاموش بایکوت شده باشد.

شفر پیش از این هم نشان داده بود به مسائل انضباطی توجه ویژه‌ای داشته و هرگز منافع تیمش را فدای مسائل انضباطی نمی‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا شائبه بایکوت و یا بهتر بگوییم تنبیه انضباطی قائدی قوت گیرد.

تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ روز پنجشنبه ۵ بهمن در ورزشگاه آزادی میزبان پارس جنوبی جم است.