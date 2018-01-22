کمک به دانش آموزان نیازمند در سبد خانوار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه،‌سالن کوثر اصفهان میزبان بانوان خیر و نیز مسئولان استانی و شهری برای کمک به موسسه خیریه شجره طیبه بود، خیریه ای که به صورت تخصصی کمک به خرج تحصیل دانش آموزان و دانشجویان نخبه علمی را اولویت خود قرار داده است.

حسین سیستانی شب گذشته در همایش بزرگ خیران موسسه خیریه شجره طیبه (نخبگان علمی) با اشاره به اینکه مردم بی بضاعت نیازمندی های مختلفی دارند، گفت: وجود خیریه ها و سازمان های مردم نهاد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که برای رفع نیازهای مردم بی بضاعت ایجاد می شوند.

وی با تاکید به این نکته که توجه خیریه شجریه طیبه به دانشجویان نخبه بی بضاعت است، افزود: استعداد خدادادی برخی از این دانش آموزان و دانشجویان به دلیل فقر مالی ممکن است از بین برود و این خیریه به این مهم کمک می کند تا افراد واجد شرایط را تحت پوشش قرار دهد.

معاون در بخشی از صحبت های خود اضافه کرد: انجمن های مختلفی داریم اما قادر نخواهند بود در همه سطوح سنی نوجوانان را پوشش دهی خدماتی کنند و بسیار خرسندیم که این خیریه با این هدف خاص تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در ۱۷ شهرستان استان اصفهان خیریه شجره طیبه فعال است، تصریح کرد: با برگزاری چنین همایش هایی باید پای خیران را برای تشویق و مستمری ماهیانه به دانش آموزان نیازمند باز کرد تا به صورت برنامه ریزی شده کمک به دانش آموزان در سبد خانوار قرار گیرد.

کمک به افراد بی بضاعت باید با حفظ کرامت انسانی همراه باشد

شهردار اصفهان همچنین در این همایش اظهار داشت: اصفهان خیریه بسیار زیاد دارد اما انگیزه بشر دوستانه و مسیر کار خیر این خیران برای آینده کشور بسیار ارزشمند است.

وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه با وجود این خیریه مشکلاتی که گریبانگیر عده ای نیازمند است،بر طرف شود، افزود: سازمان های مردم نهاد تخصصی در این حوزه قطعا از دانش آموزان و دانشجویانی که بضاعت مالی و توان درس خواندن ندارند حمایت و دانش آموزان نیازمند در پناه همین کمک ها به زندگی شرافتمندانه ادامه می دهند.

نوروزی تاکید کرد: در چنین اقداماتی حفظ کرامت انسانی رعایت حقوق بشر بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد و در هیچ شرایطی نباید به شخصیت کسانی که محتاج هستند، خدشه ای وارد شود.

وی ادامه داد: به سهم خود علاقمند به کمک به دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت و شکوفایی توانایی آنها هستم اما قولی از سوی شهرداری به موسسه خیریه نداده و شخصا کمک خواهم کرد.

خیریه شجره طیبه نقش مهمی در نخبه پروری و آینده سازی دارد

سهیلا اثنی عشران در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه توفیق حضور در جمع خیران اتفاقی نیست و آن احساس همدلی ما را دور هم جمع و هم صدا کرده است، گفت: احساس همدلی یعنی اینکه خود را جایگزین افرادی که مشکلی دارند بگذاریم و شرایط آن فرد را برای خود تصور کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر فردی پول داری صرفا نمی تواند خیر باشد، افزود: فقر برخی از خانواده ها برای برخی از افراد که وضع مالی خوبی دارند، توجیهی ندارد، چرا که معتقدند هستند، عملکرد اشتباه خودشان موجب شده که به این روز بیفتند، در حالی که ما معتقدیم که شرایط ناخودآگاه موجب شده است که برخی خانواده ها فقیر باشند.

مدیر کل امور بانوان استانداری اصفهان با اشاره به وجود ۸۰۰ خیریه در استان اصفهان، تصریح کرد: اصفهان خیران بسیار فهمیده ای دارد که احساس مسئولیت کرده و بخشی از مال خود را به خیریه ها و برای رفع کمک نیازمندان بخشش می کنند.

وی ادامه داد: خیریه شجره طیبه نقش مهمی در نخبه پروری و آینده سازی و سرمایه گذاری در استعدادهای درخشان دارد.

اثنی عشران با بیان اینکه گاهی وقت ها خانواده ها توانایی اداره کردن فرزندان را ندارند، تاکید کرد: همین احساس همدلی، احسان و نیکوکاری و نیز این اعتقاد مذهبی سبب می شود که با کمک به افراد نیازمند به آسودگی خیال برسیم.

وی اضافه کرد: همدلی با افراد نیازمند به معنای پرداخت پول زیاد به موسسات خیریه نیست بلکه هر کسی در حد بضاعتی که دارد می تواند در این امر خداپسندانه شریک و مسئولیت اجتماعی نیازمندان را در کنار خانواده بپذیرد.