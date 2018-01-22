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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

دمای هوای اصفهان تا ۴ درجه کاهش می‌یابد

دمای هوای اصفهان تا ۴ درجه کاهش می‌یابد

اصفهان- رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای اصفهان بین دو تا ۴ درجه کاهش می‌یابد.

حسن خدابخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار طی امروز و فردا بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس امروز در اکثر نقاط شاهد آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد و در شمال و شرق‌ استان بارش پراکنده باران خواهیم بود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوا در اکثر مناطق استان بین دو تا چهار درجه کاهش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز دمای هوای اصفهان صاف تا قسمتی ابری و غبار محلی، گاهی وزش باد همراه است،‌ افزود: هوای اصفهان فردا صاف تا قسمتی ابری با غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد پیش بینی شده است.

خدابخش اعلام کرد: امروز هوای اصفهان، اصفهان شرق، کبوتر آباد، نجف آباد، مبارکه، شهرضا، زرین شهر، نائین و ورزنه غبار آلود و هوای داران، فریدونشهر،خوانسار، میمه، گلپایگان و چادگان ابری است.

وی اضافه کرد: برای خوروبیابانک، نطنز، کاشان، سمیرم و اردستان امروز هوای آفتابی پیش بینی شده است.

کد مطلب 4206847

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