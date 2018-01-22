قیمت نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز؛ رشد اقتصادی قوی جهان و افت فعالیتهای حفاری آمریکا هم به گفته تاجران، از قیمتهای نفت خام پشتیبانی کردهاند.
امروز قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت، در ساعت ۱۲:۵۵ به وقت تهران با ۲۳ سنت یا ۰.۳۴ درصد افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی، ۶۸.۸۴ دلار رسید. برنت در ۱۵ ژانویه تا ۷۰.۳۷ دلار هم بالا رفت که بیشترین قیمت آن از دسامبر ۲۰۱۴ تا کنون است.
قیمت نفت خام تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، هم با ۱۶ سنت یا ۰.۲۵ درصد افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی به ۶۳.۵۳ دلار برای هر بشکه رسید. دابلیوتیآی هم در ۱۶ ژانویه به قیمت ۶۴.۸۹ دلار رسید که بالاترین قیمت آن از دسامبر ۲۰۱۴ تا کنون است.
عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان و پرچمدار سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، روز یکشنبه اعلام کرد که تولیدکنندگان بزرگ نفتی توافق دارند که پس از این که امسال توافق آنها در مورد کاهش تولیدات به پایان رسید، همچنان همکاری خود را ادامه دهند.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی در عمان گفت: این آمادگی وجود دارد که همکاریهایمان را پس از ۲۰۱۸ ادامه دهیم... هنوز مکانیزم این کار تعیین نشده است اما اتفاق نظر برای ادامه دادن وجود دارد.
در ایالات متحده افت فعالیتهای حفاران برای تولید نفت جدید هم به تقویت بیشتر قیمتها منجر شد.
در هفته منتهی به ۱۹ ژانویه، حفاران آمریکایی ۵ حلقه چاه را مسدود کردد تا تعداد کل چاههای فعال این کشور به ۷۴۷ حلقه برسد.
نظر شما