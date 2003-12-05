استقلال نياز به تعريف ندارد

مهدي شيري هافبك شيرازي استقلال اهواز درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" با بيان مطلب فوق افزود: دربازي باپگاه بخاطرشرايط خاص آن مسابقه نتوانستيم بازي قابل قبولي ارايه كنيم وخود من يكي ازبدترين بازيهاي خود راارايه كردم، ولي دربازي با استقلال چنان بازي خواهيم كرد تا همه لذت ببرند.

شيري درادامه يادآورشد: استقلالي ها تيم خوبي دارند كه نيازبه تعريف نيست وما دربرابرتيمي كه فوتبال بازي كند راحتترخواهيم بود. به هرحال فكرمي كنم اين مسابقه سختي هاي خاص خود را داشته باشد وتيمي برنده است كه ازموقعيتها بهتراستفاده كند.