به گزارش خبرنگار مهر، منصور رحمانیان در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی استان البرز که عصر دوشنبه در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه در دوره سه ماهه از سال جاری خشک‌سالی شدید در قسمت‌های شمالی شهرستان کرج، شهرستان اشتهارد و شهرستان ساوجبلاغ را شاهد بودیم، اظهار کرد: متاسفانه کاهش بارش های جوی سبب شده که به خشک‌سالی کشاورزی برسیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته مجموع بارش‌ها بیشتر بود، افزود: در دوره هفت ساله تا پایان آذر ماه در شهرستان اشتهارد ۴.۴ درصد خشک‌سالی متوسط، ساوجبلاغ ۵۹ درصد خشک‌سالی متوسط و شهرستان طالقان ۱۰۰ درصد خشک‌سالی متوسط به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی البرز تاکید کرد: سال زراعی جاری در مجموع ۶۵ درصد نسبت به بلند مدت کاهش بارندگی را شاهد هستیم از طرفی باید به این امر نیز اشاره کرد که نسبت به سال گذشته میزان بارندگی در البرز ۷۱ درصد کاهش داشته است.

رحمانیان با اعلام اینکه بارندگی در سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته پایین تر از حد نرمال است، افزود: متاسفانه استان البرز رتبه اول خشک‌سالی هواشناسی کشور را از آن خود کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بارش‌ها باید دارای هسته مرکزی باشد لذا افزایش کانون‌های گرد و غبار در البرز سبب کاهش این بارندگی شده است، ادامه داد: باروری ابرها برای کشور به سبب شرایط اقتصادی حاکم به صرفه نبوده و هزینه بر است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: پیش بینی‌های هواشناسی حاکی از ان است که بارندگی ضعیفی طی روزهای آتی خواهیم داشت که به احتمال زیاد تا دوشنبه هفته آتی ادامه دارد.