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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

زلزله ۳.۵ ریشتری ساغند یزد را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری ساغند یزد را لرزاند

یزد ـ زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر امروز ساغند در استان یزد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله در ساعت ۱۴:۲۷ در ۲۳ کیلومتری ساغند، ۵۹ کیلومتری رباط پشت بادام و ۷۹ کیلومتری منطقه خرانق رخ داده است.

این زلزله ۳.۵ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده اما خوشخبتانه هیچ خسارتی نداشته است.

مردم برخی مناطق یاد شده حتی این زلزله را احساس نکرده اند زیرا کانون زلزله در مناطق بیابانی بوده است.

امروز همچنین در ساعت ۱۲:۱۹ یک زلزله دو ریشتری در رباط پشت بادام، یک زلزله ۱.۹ ریشتری در ساعت ۱۳:۳۲ در بافق و یک زلزله ۱.۷ ریشتری در ساعت ۱۴:۱۹ دقیقه در ساغند رخ داده است.

کد مطلب 4207052

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