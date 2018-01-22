خانه امن زنان بهزیستی یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان یزد ظهر امروز در مراسم افتتاح خانه امن زنان بهزیستی استان یزد اظهار داشت: خانه امن بهزیستی به منظور ایجاد محیطی امن برای زنان و دختران در معرض خشونت فراهم شده و هدف فراهم نمودن شرایط بازگشت امن به خانواده از طریق ارائه خدمات روانشناختی، مددکاری و حقوقی هست.

جلیل عفتی، تامین محل امن برای زنان و دختران خشونت دیده و فرزندان آنها، مداخله در وضعیت فرد خشونت دیده به منظور ارتقا توانمندی و پیشگیری، شناسایی آسیب های مرتبط با زنان و دختران، اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در رابطه با زنان و ارائه راهکارها از دیگر اهداف راه اندازی خانه امن توسط بهزیستی دانست.

وی از پذیرش ۱۵۶ زن و دختر خشونت دیده طی ۹ ماهه اول سال جاری در خانه امن بهزیستی استان خبر داد و گفت: سال گذشته نیز ۲۲۵ نفر از زنان و دختران خشونت دیده در این مرکز پذیرش شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه بیشترین رده سنی زنان خشونت دیده بین ۲۵ تا ۳۰ سال بوده است، اظهار داشت: ۷۰ درصد مراجعین از طریق خط ۱۲۳ و دادگستری ارجاع شده اند و ۳۰ درصد به صورت خودمعرف بوده اند.



وی افزود: علت خشونت های خانگی همسران آزارگر بیشتر اعتیاد و اختلالات روانی بوده است.

در حاشیه این مراسم معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از مرکز اورژانس اجتماعی و خط ۱۲۳ بهزیستی نیز بازدید کرد.

مداخله تخصصی مؤثر به منظور جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی از اهداف راه اندازی خط ۱۲۳ است.

در سال جاری ۲ هزار و ۲۲۵ نفر با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی یزد تماس گرفته اند و از خدمات تخصصی این مرکز بهره مند شده اند.