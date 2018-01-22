مقاوم سازی ۴۰هزار واحدمسکونی در روستاها و شهرهای کوچک استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضافرح پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: کشور ایران روی گسل زلزله واقع شده و هر از گاهی یک زلزله بزرگ در کشور اتفاق می افتد و فاجعه انسانی سنگین به بار می آورد ،برهمین اساس مقرر شده واحدهای ناپایدار و غیرمقاوم روستایی و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت مقاوم سازی شود که این مسئولیت برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی افزود: قبل از آن که فاجعه ای اتفاق بیفتد باید مردم نسبت به مقاوم سازی سرپناه خود اقدام کنند، برای این اقدام در استان مرکزی ساز و کارهای متعددی اندیشیده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی بیان کرد: بر این اساس، ۲۴ دفتر طراحی در استان فعال هستند و ساکنان روستاها که قصد مقاوم سازی خانه های خود را دارند می توانند به این دفاتر مراجعه و از وجود مهندسان خبره برای نظارت در کار استفاده کنند.

رضافرح بابیان اینکه تاکنون ۳۲ هزار واحد در استان در رابطه با مقاوم سازی پایان کار گرفتند، تصریح کرد: این رقم باتوجه به تعداد واحدهای روستایی نیازمند نوسازی استان که حدود ۱۰۵ هزار واحد ثبت شده بسیار کم است و در حقیقت ۳۰ درصد را شامل می شود، انتظار است مردم دور اندیش برای مقام سازی خانه های خود به دفاتر بنیاد مسکن مراجعه و از این امکان استفاده کنند.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی، تاکنون در استان مرکزی حدود هشت هزار واحد مسکونی در مقابل حوادث و بلایای طبیعی بیمه شده است.

رضافرح در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به زلزله اخیر در کرمانشاه و آسیب های واردشده به مناطق زلزله زده اظهار داشت: براثر این اتفاق حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی خسارت دیدند که بیش از ۳۰ هزار واحد آن باید کاملا تخریب و مجددا ساخته شوند، این رقم هزینه سنگینی را بر دوش دولت گذاشته و اگر این واحدها مقاوم سازی شده بودند اینچنین خسارت سنگین انسانی و اقتصادی بر جامعه تحمیل نمی شد.

وی خاطر نشان کرد: استان مرکزی برای ساخت بخشی از واحدهای مسکونی آسیب دیده به عنوان استان معین کرمانشاه انتخاب شده و ۴۰روستا تحت پوشش استان قرار گرفته که تعداد واحدهای خسارت دیده در این ۴۰ روستا، بیش از سه هزار واحد است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی ادامه داد: از این رقم واحد خسارت دیده، تاکنون دو هزار و ۲۱۰ واحد احداثی، ۶۳۸ واحد هم تعمیری شناسایی شده و پس لرزه هایی که در منطقه اتفاق می افتد این آمار را ناپایدار کرده است.

رضافرح خاطر نشان کرد: براساس پیش بینی حدود سه هزار واحد توسط بنیاد مسکن استان باید در منطقه آسیب دیده بازسازی شود که در این رابطه بنیاد مسکن استان، ستادی را در منطقه با ظرفیت ۱۱۰ دستگاه ماشین آلات سنگین تشکیل داده است.

وی اضافه کرد: طی یک ماه گذشته حدود دو هزار و ۱۷۷ واحد آواربرداری انجام شده که بیش از ۹۵درصد واحدهای خسارت دیده را شامل می شود و به منظور احداث برای دو هزار و ۲۱۰ واحد و تعمیر برای ۶۳۸ واحد مسکونی پرونده تشکیل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی بیان داشت: دولت برای مقاوم سازی خانه های آسیب دیده، تسهیلاتی مصوب و ابلاغ کرده که براساس این مصوبه برای هر واحد مسکونی روستایی ۳۰میلیون تومان وام با کارمزد چهار درصد و پنج میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده و بنیاد مستضعفان هم به ازای هر واحد احداثی، ۱۶۰ کیسه سیمان رایگان تخصیص داده است.