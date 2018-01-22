ارتش ترکیه اقدامات نظامی خود در شرق عفرین را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نیروی زمینی ترکیه در چارچوب عملیات کنونی ارتش این کشور در شهرک عفرین واقع در شمال سوریه موسوم به «شاخه زیتون»، اقدامات نظامی خود را در بخش شرقی عفرین در مجاورت اعزاز آغاز کرد.

در بیانیه صادره از سوی ارتش ترکیه بدون اشاره به جزئیاتی درباره آمار نظامیان و ادوات نظامی شرکت کننده در این حمله تنها به عزم این کشور در مقابله با تروریسم در عملیات جاری تأکید شده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.