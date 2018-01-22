به گزارش خبرنگار مهر، نشست سرپرستان انجمن های خوشنویسان شعب استان کرمانشاه در محل فرمانداری هرسین برگزار شد.
امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین در این جلسه اظهار داشت: در سال آینده بزرگترین سرانه فرهنگی را در شهرستان هرسین خواهیم داشت.
وی ادامه داد: ساماندهی سالن چند منظوره انقلاب، بهره برداری از تالار ملل شهر هرسین و مجتمع فرهنگی بیستون باعث جهش سرانه فرهنگی در این شهرستان خواهد شد.
شاه آبادی در بخش دیگری از سخنانش از هنرمندان بعنوان حافظان میراث فرهنگی یاد کرد و گفت: هر اندازه پایههای فرهنگی تقویت شوند آسیب های اجتماعی کمتر خواهد شد.
فرماندار هرسین در پایان سخنانش خواستار برگزاری کارگاه های تخصصی خوشنویسی در شهرستان هرسین شد.
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