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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

فرماندار هرسین:

سال آینده بزرگ ترین سرانه فرهنگی در هرسین محقق می‌شود

سال آینده بزرگ ترین سرانه فرهنگی در هرسین محقق می‌شود

کرمانشاه- فرماندار شهرستان هرسین گفت: در سال آینده بزرگترین سرانه فرهنگی را در شهرستان هرسین خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سرپرستان انجمن های خوشنویسان شعب استان کرمانشاه در محل فرمانداری هرسین برگزار شد.

 امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین در این جلسه اظهار داشت: در سال آینده بزرگترین سرانه فرهنگی را در شهرستان هرسین خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ساماندهی سالن چند منظوره انقلاب، بهره برداری از تالار ملل شهر هرسین و مجتمع فرهنگی بیستون باعث جهش سرانه فرهنگی در این شهرستان خواهد شد.

شاه آبادی در بخش دیگری از سخنانش از هنرمندان بعنوان حافظان میراث فرهنگی یاد کرد و گفت: هر اندازه پایه‌های فرهنگی تقویت شوند آسیب های اجتماعی کمتر خواهد شد.

فرماندار هرسین در پایان سخنانش خواستار برگزاری کارگاه های تخصصی خوشنویسی در شهرستان هرسین شد.

کد مطلب 4207173

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