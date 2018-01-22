۱۷ داروخانه متخلف به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام بخش قائدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: این داروخانه ها از ابتدای سال جاری تاکنون به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.
وی بیان داشت: عمده تخلفات انجام گرفته مربوط به فروش خارج از فهرست دارویی ایران، عدم وجود مسئول فنی و فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته بود.
قائدی با اشاره به اینکه در همین مدت شش داروخانه نیز به کمیسیون ماده ۲۰ فرستاده شد، خاطرنشان کرد: در هر دو حوزه جریمه های مختلفی انجام گرفت.
وی با بیان اینکه نظارت بر داروخانه ها و بازرسی و بررسی نحوه توزیع دارو از جمله وظایف سازمان غذا و دارو است، عنوان کرد: ۶۸ داروخانه شخصی و ده داروخانه دولتی در استان وجود دارد.
قائدی افزود: همچنین احداث پنج داروخانه در استان در دست اقدام است و با توجه به شرایط جمعیتی داروخانه ها در استان فعال می شوند.
وی یادآور شد: بر اساس قوانین به ازای هر هفت هزار نفر یک داروخانه در شهرهای استان ایجاد می شود.
قائدی به بازرسی واحدهای غذایی در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: نظارت و بازرسی از کارخانه ها و تولیدات، برچسب گذاری و جمع آوری مواد خوراکی و آشامیدنی در سطح شهر به صورت راندوم در قالب طرح (pms) نیز اجرایی می شود.
وی با تاکید بر توجه به موضوع بیوتروریسم اظهار کرد: ممکن است مواد آرایشی و بهداشتی خارجی که به صورت غیر مجاز وارد می شوند برای مردم ایجاد مشکل کنند که در این راستا فرهنگ سازی در زمینه استفاده از محصولات داخلی ضروری است.
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