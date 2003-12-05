در باشگاه استقلال اهواز هيچ مسووليتي ندارم

علي فتح الله زاده مديرعامل سابق باشگاه استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: آقاي شفيع زاده ازمديران خوب و كاردان فوتبال ما هستند كه امكانات خوب وقابل قبولي را براي استقلال اهوازفراهم كرده ونيازي نيست كه امثال من بخواهيم دركار ايشان دخالت بكنيم، ضمن اينكه درمورد قبول مسووليت دراين تيم هيچ صحبتي با من نشده است.

وي در ادامه درخصوص بازي استقلال اهوازمقابل استقلال تهران يادآورشد: اين يك بازي خانگي است وفرقي نمي كند چه تيمي برنده باشد، تنها هدف دراين مسابقه ارايه يك بازي جذاب وديدني ازسوي هردوتيم خواهد بود كه انشاء الله شاهد آن خواهيم بود.

فتح الله زاده درزمينه كمك مجله تخصصي فوتبال به كانون هواداران باشگاه استقلال نيزتصريح كرد: اين مجله عمومي است وسمت و سوي رنگي ندارد وجدا ازمسايل مختلف درراه كمك به باشگاه استقلال وكانون هواداران آن درمقاطع مختلف وبرحسب توان كمكهايي را ارايه خواهد كرد كه اميدوارم به رشد فوتبال دراين باشگاه كمكي شده باشد.

