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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

برلین خواستار مواضع مسئولانه شورای‌امنیت در قبال عملیات ترکیه شد

برلین خواستار مواضع مسئولانه شورای‌امنیت در قبال عملیات ترکیه شد

سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد: برلین امیدوار است شورای امنیت مواضع مسئولانه ای را در قبال عملیات عفرین اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آلمان،  «ماریا ادبار» (Maria Adebahr) سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز دوشنبه و پیش از تشکیل نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل با موضوع عملیات نظامی کنونی ترکیه در شمال سوریه در منطقه عفرین موسوم به «شاخه زیتون» اعلام کرد: برلین امیدوار است شورای امنیت مواضع مسئولانه ای را در قبال عملیات عفرین اتخاذ کند.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این باره ادامه داد: امروز شورای امنیت سازمان ملل به بررسی اقدامات ترکیه و اوضاع انسانی در سوریه خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دو روز پیش اعلام کرد که کشورش خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت درباره اوضاع سوریه پس از حوادث عفرین و ادلب است.

کد مطلب 4207249

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