نرخ باروری در گناباد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مرادی عصر دوشنبه در اولین کمیته سلامت باروری و فرزندآوری گناباد که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: مقام معظم رهبری در خصوص فرزند آوری و افزایش نرخ باروری در کشور تاکید زیادی دارند و کمیته سلامت باروری و فرزندآوری نیز براساس ابلاغ سیاست های ایشان تشکیل شده است.

وی افزود: ۱۲ درصد جمعیت گناباد سالمند هستند که افزایش نرخ باروری در این شهرستان می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد به صورتی که نرخ باروری در سال ۸۸ در این شهرستان ۱.۷ بوده و امسال به ۲.۴ رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابراز کرد: طرح جدیدی که مصوب مجلس شورای اسلامی شده در خصوص اجباری کردن آزمایشات ژنتیک بسیار خوب خواهد بود زیرا براساس آمار و اطلاعات بیماری های ژنتیکی و متابولیکی از علل اصلی مرگ و میر نوزادان در کشور است.

وی تصریح کرد: مشوق هایی مانند مرخصی زایمان برای فرزندآوری دیده شده ولی این به تنهایی کافی نیست و باید مشوق های دیگری در این حوزه وجود داشته باشد.

مرادی عنوان کرد: قوانین حمایتی در خصوص ازدواج و فرزندآوری کم است و از سوی دیگر باید توجه داشت که در امر ازدواج به مسئله ازدواج‌های آگاهانه توجه بیشتری شود تا از افزایش آمار طلاق‌ها جلوگیری کنیم.