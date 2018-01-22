به گزارش خبرنگار مهر، اشکان مزدگیر عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران خراسان‌جنوبی گفت: یکی از راهبردهای ما توسعه محصولات دانش بنیان در حوزه سلامت است.

وی اظهار کرد: یکی از اقدامات ماتولید پانسمان بیولوژیک مشتق از پرده جنینی است که کار تجاری‌سازی آن انجام شده و سال آینده وارد بازار می‌شود.

مدیر توسعه و تعالی بانک خون بند ناف رویان بیان کرد: این پانسمان در درمان غالب سوختگی‌های درجه دو و سه و زخم‌های مزمن و زخم‌های دیابتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزدگیر ادامه داد: همچنین بحث بانک بند ناف را جدای از بانک خون بند ناف را پی‌گیری می‌کنیم که خود رده‌ای از سلول‌های بنیادی را دارا است.

وی یادآور شد: همچنین در زمینه تولید سایر محصولات مشتق از فرآورده‌های زایمانی نیز پیگیری می‌کنیم.