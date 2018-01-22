کشف محموله یک میلیاردی ظروف سرامیکی قاچاق در اندیمشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده در بیان جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه و برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق، مأموران ایست و بازرسی «پل زال» شهرستان اندیمشک با تشدید نظارت بر خودروهای عبوری، یک دستگاه کامیون کشنده حامل کالای قاچاق را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از کامیون توقیف شده تعداد یک هزار و ۲۲۰ کارتن ظروف سرامیکی قاچاق فاقد هر گونه مجوز گمرکی کشف و ضبط شد.

سردار عباس زاده ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و راهی مرجع قضائی شده، بیان کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» طرح تشدید مبارزه و برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق به عنوان یک اولویت، در دستور کار این فرماندهی قرار دارد و تمام محورهای مواصلاتی استان برای اخلالگران اقتصادی ناامن است.