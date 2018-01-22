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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۳

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد:

کشف محموله یک میلیاردی ظروف سرامیکی قاچاق در اندیمشک

کشف محموله یک میلیاردی ظروف سرامیکی قاچاق در اندیمشک

اهواز - فرمانده انتظامی استان از کشف یک محموله ظروف سرامیکی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان اندیمشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده در بیان جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه و برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق، مأموران ایست و بازرسی «پل زال» شهرستان اندیمشک با تشدید نظارت بر خودروهای عبوری، یک دستگاه کامیون کشنده حامل کالای قاچاق را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از کامیون توقیف شده تعداد یک هزار و ۲۲۰ کارتن ظروف سرامیکی قاچاق فاقد هر گونه مجوز گمرکی کشف و ضبط شد.

سردار عباس زاده ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و راهی مرجع قضائی شده، بیان کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» طرح تشدید مبارزه و برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق به عنوان یک اولویت، در دستور کار این فرماندهی قرار دارد و تمام محورهای مواصلاتی استان برای اخلالگران اقتصادی ناامن است.

کد مطلب 4207287

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