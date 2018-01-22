خلوصی آکار:عملیات «شاخه زیتون» تا نابودی آخرین تروریست ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ژنرال خلوصی آکار رئیس ستادکل مشترک ارتش ترکیه امروز دوشنبه درخصوص عملیات کنونی ارتش این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه که بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای مورد حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» در جریان است، اعلام کرد: تا نابودی آخرین تروریست در منطقه، عملیات شاخه زیتون ادامه خواهد داشت.

رئیس ستادکل مشترک ارتش ترکیه ادامه داد: برای دفاع از حقوق کشور خود متناسب با حقوق بین الملل به این کار مبادرت ورزیده ایم.

وی سپس اضافه کرد: در تلاشیم تا تلفات جانی و مالی کمی را در این اقدام داشته باشیم.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.