صرفه جویی در هزینه ها محور برنامه ریزی برای سال آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی کساییان با اشاره به بندهای موجود در بخشنامه مدیریت هزینه شهرداری گفت:در این بخشنامه بهینه سازی هزینه ها و صرفه جویی در منابع اهمیت قابل توجهی دارد و باید نسبت به اجرای دقیق مفاد آیین نامه های منعقد شده در شهرداری اهتمام ورزید.

کساییان با اشاره به اینکه انجام دادن با کیفیت پروژه های عمرانی در کوتاه ترین زمان ممکن باید مورد توجه قرار گیرد ادامه داد: بر اساس این بخشنامه پرهیز از دوباره کاری، کاهش هزینه های جمع آوری پسماند و برف روبی، استفاده از انرژی های نوین و بهره برداری از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای انجام امور لازم است مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه ۶ همچنین به بحث مدیریت بر اماکن ورزشی و سرای محلات با رویکرد خودگردانی و کاهش هزینه ها اشاره کرد و گفت: باید ظرفیت های شهروندان شناسایی شده و بسیاری از فعالیت ها به خود شهروندان سپرده شود.

کساییان تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه برای بازنگری در ساختار شهرداری تهران اصلاح الگوی مصرف و اجرای طرح های محله محور اهمیت ویژه دارد.