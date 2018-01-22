امام جمعه قزوین از بیمارستان ولایت قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دوشنبه شب با حضور در بیمارستان ولایت قزوین روز پرستار را به کادر پزشکی و پرستاری این مرکز تبریک گفت.

امام جمعه قزوین در این بازدید گفت: حضرت زینب(س) الگوی عفاف و پاکدامنی و صبر و شکیبایی و در واقع بهترین پرستاری بودند که امروز می تواند الگوی مناسبی برای شما پرستاران پرتلاش باشد.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: شغل پرستاری هم سخت و هم مهم است و داشتن صبر و شکیبایی در رفتار با بیمارانی که با درد و رنج ناشی از بیماری و امید به درمان و بهبود در بیمارستانها حضور پیدا می کنند اهمیت دوچندانی دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین از تلاش شبانه روزی کادر پرستاری و پزشکی بیمارستان ولایت تشکر کرد و گفت: پرستاری از بیماران و کاهش درد و الام آنها اجر و ثواب معنوی زیادی برای شما دارد.

ایت الله عابدینی با حضور در چند بخش این بیمارستان با بیماران نیز گفتگو کرد.