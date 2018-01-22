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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۰۶

به مناسبت روز پرستار:

امام جمعه قزوین از بیمارستان ولایت قزوین بازدید کرد

امام جمعه قزوین از بیمارستان ولایت قزوین بازدید کرد

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با حضور در بیمارستان ولایت قزوین ضمن عیادت از بیماران، ولادت حضرت زینب(س) را به پرستاران این مرکز درمانی تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دوشنبه شب با حضور در بیمارستان ولایت قزوین روز پرستار را به کادر پزشکی و پرستاری این مرکز تبریک گفت.

امام جمعه قزوین در این بازدید گفت: حضرت زینب(س) الگوی عفاف و پاکدامنی و صبر و شکیبایی و در واقع بهترین پرستاری بودند که امروز می تواند الگوی مناسبی برای شما پرستاران پرتلاش باشد.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: شغل پرستاری هم سخت و هم مهم است و داشتن صبر و شکیبایی در رفتار با بیمارانی که با درد و رنج ناشی از بیماری و امید به درمان و بهبود در بیمارستانها حضور پیدا می کنند اهمیت دوچندانی دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین از تلاش شبانه روزی کادر پرستاری و پزشکی بیمارستان ولایت تشکر کرد و گفت: پرستاری از بیماران و کاهش درد و الام آنها اجر و ثواب معنوی زیادی برای شما دارد.

ایت الله عابدینی با حضور در چند بخش این بیمارستان با بیماران نیز گفتگو کرد.

کد مطلب 4207343

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