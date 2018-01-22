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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۳۵

استاندار تهران:

تنها راه مقابله با زلزله احتمالی ایمن سازی منازل مسکونی است

تنها راه مقابله با زلزله احتمالی ایمن سازی منازل مسکونی است

ورامین- استاندار تهران با بیان این که زلزله یکی از وقایع طبیعی غیرقابل پیش بینی است، گفت: تنها راه مقابله با زلزله احتمالی ایمن سازی منازل مسکونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی شامگاه دوشنبه در جلسه مشترک با اعضا شوراهای اسلامی شهرستان ورامین زلزله را یکی از وقابع طبیعی غیرقابل پیش بینی دانست و گفت: کشور ما همچون خیلی از کشورها بر روی گسل زلزله قرار دارد و بلایای طبیعی با وجود پیشرفت های علمی غیرقابل پیش بینی است.

استاندار تهران توجه به مقاوم سازی منازل مسکونی در روستاها و شهر را یکی از وظایف اصلی شوراها دانست و تصریح کرد: همه ما اعم از استاندار،فرماندار،بخشدار،دهیار و اعضای شوراهای شهر و روستا در مورد خرابی ناشی از وقوع زلزله مسئولیم و اگر مقاوم سازی را جدی نگیریم باید پاسخگو باشیم.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران با اشاره به برخی از وظایف نظارتی شوراها در حوزه شهرسازی گفت: شوراها باید براساس وظایف و تکالیف قانونی خود در ارائه مجوز به خصوص در روستاها عمل کنند.

وی تنها راه مقابله با زلزله احتمالی را ایمن سازی منازل مسکونی در روستاها و شهرها دانست و افزود: اگر منازل روستایی با استانداردهای تعریف شده از سوی بنیاد مسکن ساخته شوند شاهد خرابی هایی نظیر زلزله کرمانشاه نخواهیم بود.

کد مطلب 4207365

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