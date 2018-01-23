وال استریت با توافق برای بازگشایی دولت فدرال رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شاخص‌های اصلی وال‌استریت در تبادلات عصرگاهی روز دوشنبه، پس از انتشار خبر این که سناتورهای آمریکا برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال به توافق رسیده‌اند، به بالاترین مقادیر روزانه خود رشد یافت.

چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا گفت: ما برای بازگشایی دولت فدرال رای خواهیم داد. شومر با اعلام این مطلب به سنا احتمالا باعث پایان دادن به تعطیلی سه روزه دولت فدرال خواهد شد که بر سر اختلاف نظر در مورد قانون مهاجران و امنیت مرزی به وجود آمده بود.

شومر گفت که با رهبر جمهوری‌خواه سنا، میچ مک‌کانل در مورد لایحه متمم بودجه برای سرپا نگاه داشتن دولت تا ۸ فوریه، به توافق رسیده‌اند.

شومر گفت: دولت در چند ساعت آینده بازگشایی خواهد شد.

رندی فردریک، نایب رییس تجارت و اوراق شرکت چارلز شواب در آوستین تگزاس، می‌گوید: اگر رای لازم به دست بیاید و دولت بازگشایی شود، که همین‌طور هم به نظر می‌رسد، بازارها قبل از این اتفاق به آن واکنش نشان خواهند داد.

«ما در ۲ تا ۳ هفته ممکن است شاهد این مورد باشیم و در آن زمان حتی ممکن است چالش‌ها بیشتر هم شود. فقط قانون مهاجرتی داکا نیست که به تاریخ انقضای خود نزدیک می‌شود بلکه مسئله سقف بدهی دولت هم مطرح خواهد شد.»

در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران شاخص میانگین صنعتی داوجونز با ۶۷.۴۵ واحد یا ۰.۲۶ درصد افزایش به ۲۶۱۳۹.۱۷ واحد رسید و اس‌اندپی ۵۰۰ هم با ۱۲.۳۹ واحد یا ۰.۴۴ درصد افزایش به سطح ۲۸۲۲.۶۹ واحد رسید.

کامپوزیت نزدک با ۴۹.۹۶ واحد یا ۰.۶۸ درصد افزایش به ۷۳۸۶.۳۴ واحد رسید.

شاخص دلار که این پول سبز رنگ را در مقابل ۶ ارز مهم دنیا دنبال می‌کند پس از این که در جلسه معاملات امروز تا حد ۹۰.۱۵۵ سقوط کرده بود، با ۰.۰۴ درصد افزایش به نرخ ۹۰.۵۸۳ رسید.

در مقابل ین ژاپن، دلار به بالاترین میزان ۴ روزه ۱۱۱.۲۲ ین در برابر هر دلار، جهش کرد.