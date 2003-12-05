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۱۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۶

بعثي هاي سابق عراق، حزب جديدي را تشكيل مي دهند

اعضاي حزب بعث عراق، براي مشاركت در آينده سياسي عراق حزب جديدي را تشكيل مي دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه "فاينشال تايمز" انگليس در شماره امروزخود به نقل از"سيرجيريمي جرينستوك" نماينده ويژه انگليس درعراق نوشت كه اعضاي بارزي از حزب منحل بعث عراق كه در گذشته با صدام حسين داراي اختلافاتي بودند  در حال تشكيل حزبي با نام  جديد براي مشاركت در آينده سياسي عراق هستند.
نماينده انگليس در عراق همچنين گفته است  كه  نشانه هايي ازتحركات و آغاز فعاليتهايي ميان اعضاي حزب بعث  مشاهده مي شود، اما عراقي ها با دقت و حساسيت به اين فعاليتها نگاه مي كنند.
 
کد مطلب 42074

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