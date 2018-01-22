خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بیماران هموفیلی در لرستان با کمبود دارو مواجه هستند و با مراجعه به مراکز و بیمارستان‌ها برای دریافت دارو با مشکل مواجه شده اند و این در حالی است که مسئولان مدعی هستند که در استان کمبود دارونداریم و بیماران «شلوغش می‌کنند»!

سخنان بیماران هموفیلی لرستان و پاسخ مسئولان در رابطه با کمبود داروی این بیماران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

بیمار هموفیلی: در استان دارو نیست

یکی از بیماران هموفیلی در سخنانی با اشاره به کمبود داروی هموفیلی در لرستان عنوان کرد: در استان شاهد کمبود داروی فاکتور هشت برای بیماران هموفیلی هستیم.

وی بیان داشت: سهمیه ما را در این زمینه قطع کرده‌اند.

بیمار دیگر هموفیلی در سخنانی بابیان اینکه چند ماه است که در استان داروی هموفیلی نیست، گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود دارو مفاصل من دچار خون‌ریزی می‌شوند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران هموفیلی: دو ماه است با کمبود شدید دارو مواجه هستیم

مادر یکی از بیماران هموفیلی نیز در این رابطه بابیان اینکه فرزندم هر هفته باید یک عدد فاکتور هفت تزریق کند و در ماه به چهار فاکتور هفت نیاز دارد، گفت: ماه گذشته که بیمارستان شهید مدنی مراجعه کردم تنها دو فاکتور هفت به من دادند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران هموفیلی لرستان در این رابطه در سخنانی بابیان اینکه متأسفانه دو ماه است که ما در استان با کمبود دارویی شدید مواجه هستیم، گفت: در حوزه فاکتور هشت که مربوط به آمار بیشتری از بیماران هموفیلی استان است با کمبود مواجه هستیم.

وی بابیان اینکه همچنین در بخش فاکتور هفت و نه نیز با کمبود دارو برای بیماران هموفیلی مواجه هستیم، افزود: این در حالی است که این مشکل در سطح کشور به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد.

معاون علوم پزشکی لرستان: کمبود دارو نداریم «شلوغش می‌کنند»

رضا سپهوند معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این رابطه در سخنانی گفت: در استان لرستان ۱۱۷ بیمار هموفیلی وجود دارد.

وی بابیان اینکه این تعداد بیمار مصرف‌کننده فاکتور هفت، هشت و ۹ هستند، عنوان کرد: ما در استان کمبود دارویی نداریم و هیچ مریضی بدون دارو نیست و متأسفانه «شلوغش می‌کنند».

سپهوند بابیان اینکه در استان منهای فاکتور ۹ که می‌توانیم بگوییم کمبود دارویی است، در مورد مابقی داروها کمبودی نیست، گفت: در حال حاضر دارو موجود است و در دسترس مریض است و مریض یا دارو دارد یا داروی او در بیمارستان موجود است.

وی بیان داشت: این‌ها داروهای وارداتی است و ممکن است در بحث واردات دارو مشکل پیداکرده باشیم.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پاسخ به این سؤال که حال تکلیف بیماران هموفیلی چه می‌شود؟ گفت: داروی جایگزین استفاده می‌کنند و مشکلی نیست.

بنابر گفته پزشکان اگر به بیماران هموفیلی به‌موقع دارو نرسد امکان «خون‌روش» در بیماران وجود دارد و این خون‌ریزی عموماً عمقی بوده و در فضای مفصلی، داخل شکم، داخل جمجمه به وجود می‌آید.