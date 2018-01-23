پایش آلایندگی صنایع طبق قانون انجام می شود/ لزوم تعیین سهم عوارض

رضا میرزایی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تکالیفی که سازمان محیط زیست دارد و همچنین استانداردهای تعریف شده، محیط زیست موظف است در مورد صنایع آلاینده ای که برای آنها حد مجاز تعریف شده و دستگاه سنجش وجود دارد، پایش میزان آلایندگی را به طور دقیق انجام دهد.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی افزود: در این ارتباط قانونی به عنوان قانون خوداظهاری صنایع وجود دارد که هر سه ماه یک بار سنجشی توسط واحدهای صنعتی مشمول این قانون توسط خودشان انجام و نتایج حاصله به محیط زیست ارائه و توسط این ارگان رصد می شود.

وی بیان داشت: برمبنای ارزیابی های مذکور، پتروشیمی شازند از ابتدای سال ۹۵ از لیست صنایع آلاینده خارج شده و سازمان بازرسی استان هم در این رابطه پیگیری لازم را انجام داد که مشخص شد این شرکت تخطی زیست محیطی و آلایندگی فراتر از حدمجاز نداشته است.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان کرد: البته اینکه پارامترهای دیگری هم مشمول بررسی آلایندگی این واحد صنعتی هست یا نه، ما قابلیت سنجش نداریم، این موضوع برای سازمان محیط زیست مشخص نیست، زیرا ما برمبنای پارامترهایی که قانون و استاندارد تعریف کرده سنجش های لازم را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: مساله دیگر اینکه خروج از آلایندگی الزاما ادامه دار و مستمر نیست، چراکه ممکن است در ارزیابی های فصول بعدی آلایندگی مشاهده شود که براساس قوانین اخطار داده خواهد شد و بعد از اخطار پیگیری قضایی صورت می گیرد.

میرزایی همچنین در مورد پالایشگاه شازند اظهار داشت: در حال حاضر پالایشگاه براساس سنجش و اندازه گیری محیط زیست در لیست صنایع آلاینده قرار دارد و این موضوع به شرکت مذکور اعلام شده است.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی در مورد نامشخص بودن سهم عوارض شهرستان های همجوار صنایع پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه از آلایندگی این صنایع، بیان داشت: بنا به دستور استاندار مرکزی مقرر شده کمیته ای به منظور بررسی سهم هر شهرستان از آلایندگی این صنایع و عوارض آن تشکیل و نحوه توزیع عوارض بین شهرستان های مربوطه یعنی اراک، خنداب و شازند، تشکیل شود.

وی بیان داشت: در کارگروه سال جاری آلودگی هوای استان، موضوع ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در استان مطرح شد و همچنین تعدادی از واحدهای صنعتی که آلایندگی داشتند درخواست تغییر فرآیند ارایه دادند که مقرر شد این موضوع در کارگروه ماده هشت پیگیری و نتیجه در کارگروه آتی کاهش آلودگی هوای اراک اعلام شود.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: با هدف کاهش آلودگی شهر اراک براساس اعلام شهردار، قرار است به زودی ۲۵ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل شهری افزوده شده و همچنین ۳۵دستگاه خودروی فرسوده از سیستم ناوگان حمل و نقل شهری خارج شود.