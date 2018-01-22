طرح آرامش و امنیت شبانه تهران ساعتی پیش در پایتخت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران خبر داد و گفت: صدها نفر از مأموران پلیس تخصصی در این طرح حضور دارند.



سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران افزود : طرح جامع و کامل آرامش و امنیت شبانه تهران بزرگ تا صبح ادامه خواهد داشت.

وی هدف از این طرح را ارتقای آرامش و امنیت شبانه تهران اعلام کرد و گفت: پلیس‌های تخصصی در هر حوزه با برنامه‌ریزی مفصل وظایف مختلفی را برعهده دارند و ان‌شاءالله در طرحی که از امشب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد بتوانیم آنچه را درخواست مردم است محقق سازیم.



فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: این طرح با برنامه‌ریزی کامل و مفصل و با مشارکت صدها نفر از مأموران پلیس‌های تخصصی تهران بزرگ و یگان‌های عملیاتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.



سردار رحیمی افزود : مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت، پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس راهور و یگان‌ امداد در این طرح مشارکت خواهند داشت.



وی به وظایف پلیس مبارزه با مواد مخدر در اجرای این طرح پرداخت و گفت: جمع‌آوری معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها در برخی نقاط تهران که مطالبه و درخواست مردم است در دستور کار عملیات امشبپلیس تهران است.



فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: سگ‌های موادیاب نیز در این طرح به کارگیری می‌شوند تا چنانچه افرادیبا خود مواد حمل می‌کنند و فروشنده هستند به وسیله سگ‌ها کشف شوند.



وی به مسئولیت پلیس امنیت در این طرح اشاره کرد و گفت: دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس که تا پاسی از شب آسایش را از مردم سلب می‌کنند نیز امشب اجرا خواهد شد.



فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: محل پاتوق این افراد که برخی قهوه‌خانه‌هاست نیز شناسایی شده و همچنین برخی باشگاه‌های بدنسازی و پارک‌ها نیز که محل تجمع این افراد است در عملیات امشب مدنظر است.



سردار رحیمی افزود: برخورد با خودروهایی که در برخی نقاط تهران مزاحمت ایجاد کرده و دور دور می‌کنند نیز انجام خواهد شد؛ برخورد با محل تجمع اتباع خارجی و بیگانه غیرمجاز و همچنین محله‌هایی که اقدام به قاچاق اتباع خارجی به خصوص افغان ها می‌کنند نیز در این عملیات در دستور کار پلیس امنیت است.



وی به وظایف پلیس پیشگیری در این طرح پرداخت و گفت: انجام مأموریت‌های فوری 110 طبق روال جزو وظایف پلیس پیشگیری و کلانتری‌هاست و امشب در برنامه برخورد با سرقت و زورگیری‌های شبانه مدنظر است.



فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مأموریت پلیس آگاهی اشاره و تصریح کرد: دستگیری سارقان به عنف و مسلح و همچنین تعقیب و گریز خودروهای سرقتی و برخورد با سایر سارقان در عملیات بسیار با ارزشمند امشب انجام خواهد شد.



سردار رحیمی به حوزه مأموریتی پلیس راهور پرداخت و گفت: برخورد با تخلفات خودروهای سنگین و متخلف و همچنین خودروهایی که در ساعات پایانی شب حرکات خطرناک، مارپیچ وار و سبقت‌های غیرمجاز می‌گیرند در دستور کار این پلیس است.



وی افزود: استعلام تخلفات خودروهایی که دارای تکرار جرائم بوده، جرائم بالای یک میلیون تومان و نمره منفی بالای 30 دارند، همچنین انجام تست سلامت راننده توسط پلیس‌های ویژه راهبر در دستور کار است.



فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام این مطلب که این طرح‌ها هر شب انجام می‌شود و امشب رسانه‌ای شده است، گفت: امیدواریم بتوانیم امنیت و آرامش شبانه را نیز برای مردم تهران بیش از پیش مهیا کنیم.

