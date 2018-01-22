واشنگتن مقامات ترکیه را به «خویشتنداری» دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه از مقامات آنکارا خواست تا با توجه به آغاز عملیات نظامی ارتش ترکیه در منطقه «عفرین» سوریه، خویشتنداری خود را حفظ کرده و هشدار داد که این عملیات نظامی با خطر تشدید یک بحران انسانی و برهم خوردن ثبات در این منطقه عموماً باثبات همراه است.

سندرز در نشست خبری روز دوشنبه گفت: «ما از ترکیه می خواهیم که در لفاظی ها و عملیات نظامی خود خویشتندار بوده و تضمین نماید که عملیات این کشور هم به لحاظ گستره و هم به لحاظ دوره زمانی محدود باشد، و تداوم ارائه کمکهای بشردوستانه و پرهیز از تلفات غیرنظامی را نیز تضمین کند».

گفتنی است که ارتش ترکیه روز دوشنبه در بیانیه ای از آغاز عملیات نظامی خود در شرق عفرین واقع در خاک سوریه خبر داد. بدین ترتیب، نیروی زمینی ترکیه در چارچوب عملیات کنونی ارتش این کشور در شهرک عفرین واقع در شمال سوریه موسوم به «شاخه زیتون»، اقدامات نظامی خود را در بخش شرقی عفرین در مجاورت اعزاز آغاز کرد.

در بیانیه صادره از سوی ارتش ترکیه بدون اشاره به جزئیاتی درباره آمار نظامیان و ادوات نظامی شرکت کننده در این حمله تنها به عزم این کشور در مقابله با تروریسم در عملیات جاری تأکید شده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.