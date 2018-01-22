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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۲:۱۵

با تکرار ادعای واهی «مایک پنس»؛

رئیس کنست رژیم صهیونیستی: برجام باید اصلاح شود!

رئیس کنست رژیم صهیونیستی: برجام باید اصلاح شود!

رئیس کنِسِت (پارلمان) رژیم صهیونیستی با تکرار اظهارات واهی معاون رئیس جمهور آمریکا خواستار اصلاح «برنامه جامع اقدام مشترک»- موسوم به برجام- شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یولی اِدِلشتاین» رئیس کنِسِت (پارلمان) رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در گفتگو با صدای آمریکا، با تکرار اظهارات واهی «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لزوم اصلاح برجام گفت: «من اینجا بار دیگر گفته معاون رئیس جمهور پنس را بازگو می کنم که گفت توافق باید اصلاح شود. منظور دقیقاً همین است».

ادلشتاین در ادامه افزود: «این یک جور بازی نیست که شما بگویید خب ما هیچ توافقی را نمی بینیم یا این توافق را به رسمیت نمی شناسیم! ما باید این توافق را اصلاح کنیم و هدف نهایی نباید به تعویق انداختن توانایی ایران برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای باشد؛ بلکه باید متوقف کردن این روند یکبار و برای همیشه باشد».

گفتنی است که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا پیشتر در مصاحبه با یک رسانه وابسته به وزارت خارجه این کشور با تکرار اتهام زنی های پیشین واشنگتن علیه تهران از بررسی های ترامپ رئیس جمهوری این کشور درباره توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» تا اواسط ماه جاری میلادی خبر داد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه گفت: «ما بر این باوریم که تحریم ها علیه ایران اثربخش بوده اند و لذا رئیس جمهوری و دولت آمریکا خود را کاملاً متعهد به ادامه آن ها می دانند».

کد مطلب 4207420

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