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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۶:۵۲

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی:

۷۸ گفتمان دینی همزمان با دهه فجر در آذربایجان غربی برگزار می شود

۷۸ گفتمان دینی همزمان با دهه فجر در آذربایجان غربی برگزار می شود

ارومیه - معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ۷۸ گفتمان دینی در استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام رامین  حسینی خورنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهارداشت: گفتمان های دینی با موضوع دهه ی فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سطح مدارس و دانشگاه ها برگزار می‌شود که با اعزام اساتید و کارشناسان برجسته در طول ایام دهه ی فجر گفتمان ها برگزار خواهند شد.

وی، توسعه فرهنگ دینی و پاسخگویی به سئوالات و شبهات نسل جوان را به‌عنوان مهمترین اهداف برگزاری این گفتمان‌ها عنوان کرد و افزود: تبلیغات اسلامی استان برنامه‌های بسیار خوبی برای ایام دهه ی فجر امسال تدارک دیده است که تلاش می‌شود این برنامه با کیفیت بالایی برگزار شود.

حجت‌الاسلام حسینی،گفتمان‌های دینی را گام مؤثری در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دانست و عنوان کرد: با وجود شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمنان که امروز افکار جوانان را مورد هدف قرار داده است باید آنان را بیش از پیش با اهداف و آرمان های شهدا و اسلام انقلاب آشنا کنیم.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی،با بیان اینکه در طول ایام الله دهه ی فجر در هر شهرستان سه گفتمان دینی برگزار می‌شود اضافه کرد: انقلاب اسلامی و آسیب های اجتماعی، انقلاب اسلامی و پیامدهای آن، انقلاب اسلامی و ارتقای شاخص های فرهنگی، انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام (ره)، ولایت و بصیرت، سبک زندگی اسلامی از مهمترین موضوعات گفتمان های دینی است.

حجت‌الاسلام حسینی، اعزام مبلغه و مبلغات همزمان با ایام الله دهه فجر به مناطق مختلف روستایی، مساجد و مدارس،حضور منسجم و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن،جشن های انقلاب اسلامی توسط هئیت های دینی و مذهبی از مهمترین برنامه های این اداره کل در چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان برشمرد.

کد مطلب 4207430

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