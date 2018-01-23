۷۸ گفتمان دینی همزمان با دهه فجر در آذربایجان غربی برگزار می شود

حجت‌الاسلام رامین حسینی خورنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهارداشت: گفتمان های دینی با موضوع دهه ی فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سطح مدارس و دانشگاه ها برگزار می‌شود که با اعزام اساتید و کارشناسان برجسته در طول ایام دهه ی فجر گفتمان ها برگزار خواهند شد.

وی، توسعه فرهنگ دینی و پاسخگویی به سئوالات و شبهات نسل جوان را به‌عنوان مهمترین اهداف برگزاری این گفتمان‌ها عنوان کرد و افزود: تبلیغات اسلامی استان برنامه‌های بسیار خوبی برای ایام دهه ی فجر امسال تدارک دیده است که تلاش می‌شود این برنامه با کیفیت بالایی برگزار شود.

حجت‌الاسلام حسینی،گفتمان‌های دینی را گام مؤثری در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دانست و عنوان کرد: با وجود شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمنان که امروز افکار جوانان را مورد هدف قرار داده است باید آنان را بیش از پیش با اهداف و آرمان های شهدا و اسلام انقلاب آشنا کنیم.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی،با بیان اینکه در طول ایام الله دهه ی فجر در هر شهرستان سه گفتمان دینی برگزار می‌شود اضافه کرد: انقلاب اسلامی و آسیب های اجتماعی، انقلاب اسلامی و پیامدهای آن، انقلاب اسلامی و ارتقای شاخص های فرهنگی، انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام (ره)، ولایت و بصیرت، سبک زندگی اسلامی از مهمترین موضوعات گفتمان های دینی است.

حجت‌الاسلام حسینی، اعزام مبلغه و مبلغات همزمان با ایام الله دهه فجر به مناطق مختلف روستایی، مساجد و مدارس،حضور منسجم و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن،جشن های انقلاب اسلامی توسط هئیت های دینی و مذهبی از مهمترین برنامه های این اداره کل در چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان برشمرد.