لاوروف: هدف برگزاری نشست سوچی حمایت از روند گفتگوهای ژنو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه با «نصر الحریری» رئیس هیئت معارضان سوری دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، لاوروف در جریان این دیدار حمایت مسکو از تمامی راهکارهای سیاسی برای حل بحران سوریه بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۵۴ سازمان ملل را اعلام کرد.

وزیر خارجه روسیه در دیدار با الحریری که در مسکو برگزار شد، گفت: مذاکرات مستقیم میان دولت دمشق و معارضان باید در نهایت به آماده سازی برای برگزاری انتخابات براساس قطعنامه سازمان ملل منجر شود.

لاوروف در خصوص هدف نشست سوچی درباره سوریه نیز گفت: هدف از این نشست، حمایت از روند گفتگوهای ژنو است.

از سوی دیگر، نصر الحریری نیز از نقش روسیه در روند حل و فصل بحران سوریه قدردانی کرد. وی تأکید کرد: تصمیم معارضان درباره شرکت در نشست سوچی پس از شنیدن تمامی پیشنهادات و بررسی آنها با تمامی شرکاء، اتخاذ خواهد شد.