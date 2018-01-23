به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان میدهد یکی از مشکلات ارائه خدمات در مراکز درمانی اردبیل به کمبود نیروی انسانی به ویژه در بخش پرستاری مرتبط است.
افزایش بار مراجعه بیماران از یکسو و افزایش ظرفیت بیمارستانها از سوی دیگر با افزایش تعداد پرستاران همخوان نبوده و موجب شده هر پرستار خدمات بیشتری به نسبت گذشته ارائه دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به اینکه در مراکز درمانی این استان کمبود پرستار مشهود است، تصریح کرد: اینکه پرستاران با جانفشانی فعالیت دارند بر کسی پوشیده نیست.
قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سالانه یکمیلیون بیمار به مراکز درمانی استان مراجعه دارند و نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر هم بستری میشوند و این در حالی است که کل نیروهای پرستار مراکز درمانی شامل سه هزار و ۲۰۰ نفر است.
وی افزود: نرم پرستار به تختهای بیمارستانی ۱.۲۲ و به نسبت تمامی تختها ۱.۴۵ است که باید به ۲.۵ افزایش یابد و به همین دلیل در سالهای اخیر هزار نفر پرستار استخدام شدند و این روند ادامه دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان متذکر شد: از سویی پرستاران در پرداختی خود گلهمند هستند که تلاش بر این بوده تا پرداختیها سرعت بگیرد تا بتوان بخشی از مطالبات پرستاران را پاسخ گفت.
اخوان اکبری تأکید کرد: پرستاری شغلی همراه با عشق و علاقه است و انتظار میرود خود بیماران و مراجعان نیز به تلاش و جانفشانی این قشر ارج نهند.
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