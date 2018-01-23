اعتراض آلمان به صدور حکم اعدام برای یک زن داعشی آلمانی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، سفارت آلمان در بغداد با اعلام اعتراض رسمی به وزارت خارجه عراق، به حکم اعدام برای یک تبعه آلمانی که در عضویت داعش بوده است واکنش نشان داد.

رسانه های آلمانی گزارش داده اند که وزارت خارجه آلمان از ابتدای هفته جاری از این حکم مطلع بوده است، اما هنوز دولت آلمان واکنش رسمی نسبت به این خبر نداشته است.

عراق چند روز پیش «لمیاء ک» یک عضو گروهک تروریستی داعش را که تابعیت آلمانی هم دارد به اعدام محکوم کرد، این زن داعشی به همراه دخترش به سوریه سفر کرده بود تا به عضویت گروهک تروریستی داعش در آید.

بر اساس این خبر، دولت آلمان از صدور حکم اعدام برای او شوکه شده است و وزارت خارجه آلمان پیشتر به صورت رسمی از دولت عراق خواسته بود تا تروریست های زن آلمانی را بعد از صدور حکم حبس به دولت آلمان تحویل دهد.

اما دولت عراق این بار برای این عضو گروهک تروریستی داعش که متهم به همکاری با عناصر داعش بر ضد نیروهای ارتش عراق بوده است و به همراه ۴ زن آلمانی دیگر بعد از آزادسازی موصل بازداشت شده حکم اعدام صادر کرده است.

الشرق الاوسط گزارش داد که لمیاء ۵۰ ساله که در مغرب (مراکش) متولد شده است و تابعیت آلمان را هم دارد از سال ۲۰۱۰ تحت نظارت شدید پلیس آلمان بوده است زیرا در فضای مجازی از عملیات های تروریستی مختلف حمایت می کرده و سال ۲۰۱۲ هم از اقدام تروریستی «حمد مراح» در شهر تولوز فرانسه که منجر به کشته شدن یک پلیس و چند کودک شده بود حمایت کرده بود.

مسئولان عراقی بارها به مسئولان آلمانی اجازه داده اند تا با اتباع این کشور که در عضویت گروهک تروریستی داعش بوده اند در زندان دیدار کنند. ناظران آلمانی معتقدند که زندانیان زن عضو داعش می توانند اطلاعات زیادی به مسئولان آلمانی بدهند که در تلاش های این کشور برای مقابله با تروریسم مفید خواهد بود.

دست کم ۷۹۰ شهروند آلمانی در سوریه و عراق در عضویت گروهک تروریستی داعش بوده اند که ۲۰۰ تن از آنها زن بوده اند. بر اساس این خبر تاکنون دست کم ۱۵۰ نفر از اعضای آلمانی داعش در سوریه و عراق کشته شده اند و یک سوم آنها نیز به آلمان بازگشته اند.