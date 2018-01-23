تصادف در جاده مخصوص کرج/یک نفر فوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی، صبح سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۶و ۵۹ دقیقه صبح امروز با تماس هموطنان با سامانه ۱۲۵ اتش نشانی شهرداری تهران یک مورد حارثه تصادف در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج کیلومتر ۹ خیابان نخ زرین اعلام می شود.

ملکی افزود: پس از اطلاع ایستگاه شماره ۱۱۱ به محل اعزام می شود و در کمترین زمان به محل حادثه می رسند و مشاهده می کنند که یک دستگاه موتور سوار به هنگام حرکت به علت نا مشخصی به شدت با قسمت عقب یک دستگاه تریلر برخورد کرده و در وضعیتی که نقش بر زمین شده بود در محل متوقف شده است.

وی در ادامه بیان داشت: عوامل آتش نشانشانان و اورژانس در محل حاضر شدند و فرد ۳۴ ساله راکب را تحویل عوانل اورژانس دادند که مشخص شد به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

وی درپایان گفت: محل حادثه تحویل عوامل راهور برای بررسی دقیق تر علت حادثه شد و ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح عملیات به پایان رسید.