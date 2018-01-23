۱.۷ میلیارد سال قبل آمریکای شمالی به استرالیا چسبیده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لایو ساینس، زمین شناسان با بررسی بخش های مختلف جهان متوجه شده اند ۱.۷ میلیارد سال قبل بخشی از استرالیا به آمریکای شمالی متصل بوده است.

محققان دانشگاه کورتین استرالیا با بررسی صخره های منطقه جورج تاون در شمال کویینزلند به این نتیجه رسیدند. این صخره ها از جنس سنگ های رسوبی هستند که در عمق کم دریا شکل می گیرند. همچنین سنگ های مذکور شباهت زیادی با نمونه هایی داشتند که امروزه در کانادا دیده می شوند.

محققان در ادامه پژوهش به این نتیجه رسیدند که ۱.۷ میلیارد سال قبل منطقه جورج تاون از آمریکای شمالی جدا شده است. سپس ۱۰۰ میلیون سال بعد از آن، این تکه از خشکی با شمال استرالیا (منطقه ماونت ایزا) برخورد کرد.

آدام نوردزوان یکی از دانشجویان دکترا در دانشگاه کورتین و محقق ارشد این پژوهش می گوید: این رویداد بخش مهمی از سازماندهی مجددی قاره های جهان بود. در آن زمان تمام قاره های جهان در کنار هم یک ابر قاره به نام Nuna را تشکیل می دادند.

ابرقاره Nuna حدود ۳۰۰ میلیون سال بعد از تمام این رویدادها از هم جدا شد و منطقه جورج تاون به استرالیا چسبید.

این درحالی است که مکان قاره های جهان طی تاریخچه ۴ میلیارد ساله سیاره خاکی تغییر کرده است.