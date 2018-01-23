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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۴

اتحاد کردها با داعش؛ بهانه جدید ترکیه برای ادامه عملیات عفرین

اتحاد کردها با داعش؛ بهانه جدید ترکیه برای ادامه عملیات عفرین

در حالی که ایران و برخی از کشورهای دیگر نسبت به ادامه حملات ترکیه به شمال سوریه هشدار داده اند، «آناتولی» با انتشار خبری سعی در مظلوم نمایی و موجه نشان دادن عملیات شاخه زیتون کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آناتولی به عنوان یکی از رسانه های رسمی ترکیه لحظاتی قبل خبر فوری را منتشر کرد و مدعی شد که گروه های مسلح کرد حاضر در شمال سوریه که آمریکا از آنها برای مبارزه با داعش حمایت می کند اقدام به آزادی اسرای داعشی خود به شرط همراهی آنها با کردها برای مقابله با حملات ارتش ترکیه کرده است.

این خبر هنوز از جانب کردها تائید یا رد نشده اما نشان می دهد که ترکیه برای توجیه حملات خود به شمال سوریه و ادامه حضور نظامی در این منطقه سعی در متحد نشان دادن داعش با کردها را دارد.

این وضعیت در حالی است که در زمان حمله داعش به شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه و جنایت هایی که اعضای این گروه تروریستی علیه ساکنان این شهر انجام می دادند ترکیه هیچ عکس العملی را نشان نداده بود.

کد مطلب 4207518
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • حمید سلطانی IR ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
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      چرا واقعیت ها رو پنهان میکنین؟ اگه ترکیه مرزهاشو به روی پیشمرگه های کرد باز نمیکرد داعش یک قتل عام عمومی تو عین العرب راه می انداخت. کردها در نجات شهر عین العرب مدیون ترکیه هستن
    • جعفر IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
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      مرگ بر تروریست، مرگ بر آمریکا و اسرائیل

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