علم ژنتیک بیماری های ارثی را ریشه کن می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، آنان می گویند به زودی می توان با افزودن کدهایی کم حجم به دی ان ای یک ویروس آن را از کار انداخت یا اطلاعات پیچیده ای در مورد باکتری های زنده جمع آوری کرد.

پژوهشگران دانشگاه مک گیل می گویند پیشرفت های اخیرشان در زمینه دستکاری دی ان ای انسان تابدان حد خیره کننده بوده که برای اصلاح و رفع عیوب ۹۰ درصد از سلول های هدف با موفقیت به کار گرفته شده است.

آنان تا پیش از این موفق به از کارانداختن برخی ژن های مخرب عامل بیماری های خطرناک مانند ژن عامل بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک شده بودند که دستگاه عصبی بدن را تخریب کرده وباعث فلج عمومی و مرگ می شود.

اما دستاوردهای تازه تعمیر و بازسازی ژن های آسیب دیده از حمله ویروسی را ممکن می کند. روش های قبلی تنها بازسازی حداکثر ۶۰ درصد از این ژن ها را ممکن می کرد و حال این رقم به ۹۰ درصد افزایش یافته است.

محققان دانشگاه مک گیل می گویند با تکمیل آزمایش های فعلی می توان از ژن درمانی برای ریشه کن کردن تمامی بیماری های ارثی استفاده کرد. البته این روش درمانی فعلا با موفقیت بر روی موش ها آزمایش شده و تکمیل آن نیازمند صرف وقت بیشتری است.