منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به عدم مشارکت دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتی، گفت: در بحث اقتصاد اگر فرض کنیم تمام کسانی که در حوزه اقتصاد مشغول به کار هستند، سواد دانشگاهی ندارند این حرف درست بود.

وی ادامه داد: اما اگر می بینیم هر جایی تصمیم گیری در کار اقتصادی هست، تصمیم گیرندگان افرادی هستند که همه تحصیلات دانشگاهی دارند و یا دانشگاهی هستند، این حرف نمی تواند درست باشد.

وزیر علوم افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های زیادی توسط دانشگاه‌ها در حال پیگیری است اما کار اجرا برعهده وزارت علوم و دانشگاه ها نیست، اگر دانشگاهیان در بحث محیط زیست، برنامه هایی برای صرفه جویی، و یا بهداشت محیط زیست اعلام می کنند، همه حاصل تحقیق و پژوهش است اما اجرا برعهده دانشگاه ها نبوده و آنها نمی توانند وارد کار اجرا شوند.

وی ادامه داد: به نظرم مباحثی که مطرح شده، منظور، این نبوده که دانشگاه ها کاری انجام ندادند، شاید انتظاراتی داشته اند که در وظایف آموزش عالی خیلی شفاف دیده نشده است.

وزیر علوم ادامه داد: دانشگاه ها در بحث اقتصاد مقاومتی کارهای زیادی انجام داده اند که می توان در حوزه محیط زیست به صرفه جویی در انرژی، فعالیت در انرژی های نو و کارهای دیگر اشاره کرد.

به گزارش مهر، اخیرا رئیس کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرده بود دانشگاه‌ها تا کنون مشارکتی در اقتصاد مقاومتی نداشته اند.