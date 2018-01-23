اسیر شدن در حصاری از خطوط/ دروغگو «دشمن خدا»ست

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته دوشنبه دوم بهمن ماه در پنجمین روز از جشنواره بین المللی تئاتر فجر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، پیمان شریعتی مدیر تئاتر شهر در جشنواره حضور پیدا کرده و به دیدن نمایش «دریازدگی» که کاری از شهر کرج بود، نشستند.

وزیر ارشاد در توئیتی که بعد از دیدن این نمایش در فضای مجازی منتشر کرد، نوشته بود: «تئاتر دریازدگی را دیدم. کاری از جوانان خلاق کرج با مضمون خانواده، عشق و زمان. از عشق می توان روایت ناب و طاهر داشت به دور از ابتذال و با جذابیت. فردوسی و نظامی این راه را رفته اند. این نسل راه بزرگان را می پوید.»

این اثر نمایشی به کارگردانی مسعود بیگلری که در بخش مسابقه بین الملل جشنواره حضور دارد شب گذشته در ۲ نوبت ۱۶:۳۰ و ۱۹ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. «دریازدگی» روایت زندگی زن و شوهری است که پذیرفته اند خودشان را در حصاری از خطوط سیاه و سفید اسیر کنند به شرط اینکه عمر طولانی‌تری داشته باشند اما در این میان عشق را از دست می دهند. مرد داستان که مارک نام دارد تصمیم می گیرد از خطوطی که ۵۰ سال محدودش کرده اند، بیرون بزند اما به جای اینکه زندگی اش را از دست بدهد ۵۰ سال جوان می شود. این در حالی است که همسرش قبلا پی به دروغ بودن این وعده برده و پیش از او پایش را از خطوط بیرون گذاشته اما جوان نشده است. جوان شدن مرد و پیر ماندن زن چالشی را برای این زوج به وجود می آورد که در آن اتفاقاتی اجتناب ناپذیر انتظارشان را می کشد.

این اثر نمایشی از ایده جذابی برخوردار بود و مسایلی همچون عشق، عادت، دوست داشتن، جسارت، دروغ، اعتماد، اسارت و ... را به تصویر می کشید و اینکه در ازای فروختن عمر به آدم ها، عشق از آنها دریغ می شود. این اثر نمایشی قرار است بعد از پایان جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه باران اجرای عمومی داشته باشد.

همچنین شب گذشته اولین اجرای نمایش «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی در قالب جشنواره تئاتر فجر بود که با وجود زمان اجرای نامناسب کار در ساعت ۱۴، نمایش با استقبال مخاطبان همراه بود.

نمایش «هملت» از کشور آلمان نیز که در واقع مهمترین اثر خارجی این دوره از جشنواره به حساب می آید دومین روز از اجرای خود را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر پشت سر گذاشت. به دلیل اینکه در طول نمایش سطل هایی پر از رنگ یا همان خون در صحنه پاشیده می شود بعد از اجرا مدت طولانی باید صرف تمیز کردن دکور و صحنه شود تا فضا برای اجرای روز بعد آماده بشود. در حالی که در نگاه اول به نظر نمی رسد نمایش دکور سنگینی داشته باشد اما تمهیداتی که برای ریختن این خون ها در صحنه اندیشیده شده صحنه آرایی نمایش را سخت و سنگین کرده است.

بعد از حذف نمایش «روز عقیم» از جدول اجراهای جشنواره روز گذشته هیچ نمایشی در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه نرفت.

نمایش «دشمن خدا» از گرگان به کارگردانی عمادالدین رجبلو یکی دیگر از آثاری بود که شب گذشته در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر در ۲ نوبت ۱۵ و ۱۷:۳۰ اجرا شد. این نمایش که در اجرای عمومی نیز با استقبال روبرو شده بود در اجرای جشنواره نیز مورد رضایت مخاطبان قرار گرفت.

در خلاصه داستان این نمایش که در ۲ اپیزود مسایل اجتماعی اخلاقی را مطرح می کند، آمده است: «فرقی نمیکنه چند سالته. مهم اینه که دروغ بگی دشمن خدایی.»

نمایش های «پکیج» به کارگردانی شوساکو تاکئوچی از آلمان که در واقع اثری ژاپنی برپایه رقص و حرکات و فرم است در تالار وحدت، «جزا» تامارا والیاوا از کشور آذربایجان در تالار سایه، «پایان بازی» به کارگردانی افشین زمانی در تماشاخانه سنگلج، «پانکیه کان» به کارگردانی حسین ترقی از سنندج در تالار هنر، «اعداد در بیابان» محمد سلامتی در تالار مولوی، «خانه ای در انتهای خیابان بهار» ندا هنگامی در سالن سمندریان، «دهن گنده» از بلژیک» در سالن ناظرزاده، «آوای ماهی ها در مرداب» فضل الله عمرانی در تالار حافظ و «اپرای عروسکی خیام» بهروز غریب پور و «آبی ترین آسمان زمین» محمد قاسمی در تماشاخانه سرو دیگر آثاری بودند که شب گذشته در قالب گروه الف جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفتند.