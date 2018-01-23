بررسی روند تولید مسکن در مجلس با حضور آخوندی و سیف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی با اشاره به دستور کار کمیسیون عمران مجلس در هفته جاری، گفت: امروز سه شنبه (۳ بهمن ماه) کمیسیون عمران مجلس میزبان وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانک ملی و مسکن است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر نیاز کشور به مسکن به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا منجر شده است، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات دولت در خصوص اهتمام به ساخت و تولید مسکن کمیسیون عمران مجلس در تلاش برای بررسی مشکلات این حوزه با دعوت از مسئولان مربوطه است.

تولید مسکن در کشور روند خوبی نداشته است

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید دستگاه‌های مسئول در حوزه مسکن برنامه های خود در راستای تولید واحدهای مسکونی را به اطلاع کمیسیون عمران مجلس برسانند، گفت: متاسفانه در سال های اخیر با توجه به تاکیدات بسیار اما تولید مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد حال برای بررسی مشکلات این حوزه و بررسی راهکارهای رفع آن نشستی با مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد.

وی با انتقاد از مبهم بودن برنامه های دولت در حوزه تولید مسکن، افزود: علی رغم اینکه دولت همیشه بحث تولید مسکن را مطرح می کند اما حرکت جدی در این حوزه دیده نمی شود.

کمیسیون عمران مجلس آماده کمک به رفع مشکلات حوزه تولید مسکن

رضایی از آمادگی مجلس به ویژه کمیسیون عمران آن برای رفع مشکلات حوزه تولید مسکن خبر داد و تصریح کرد: برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید موانع پیش روی تولید واحدهای مسکونی از میان برداشته شود از این رو بانک ها و دستگاه های ذی ربط باید موانع پیش روی خود را به مجلس گزارش دهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، همچنین از بررسی آخرین وضعیت طرح مسکن مهر با حضور مسئولان مذکور در جلسه این هفته کمیسیون خبر داد و یادآور شد: باید موانع پیش روی تکمیل این پروژه از میان برداشته شود.