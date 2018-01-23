به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدحسینیان در نشست صبح سهشنبه شورای آموزشوپرورش دامغان که به میزبانی این اداره برگزار شد، ضمن تأکید بر جایگاه شوراهای آموزشوپرورش در تعالی فرهنگی جامعه، تأکید کرد: امروز نقش و جایگاه این شوراها در مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان دارای اهمیتی فراموشنشدنی است.
وی افزود: رسالتهای شوراهای آموزش و پروش را باید همراستا با ترویج ارزشهای دینی در سطح جامعه دانست و این امر نشانگر جایگاه رفیع این شوراها در پرورش اخلاقی و اجتماعی جامعه است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی دامغان تحقق مشارکتها و نظارت بر عملکرد آموزشوپرورش را یکی از رسالتهای شوراهای آموزشوپرورش خواند و بیان کرد: باید تلاش شود تا در راستای تحقق رسالت این شوراها در سطح استان سمنان، اقدامات لازم صورت گیرد تا درنهایت آیندهسازان ایران اسلامی از آن بهرهمند شوند.
حسینیان خواستار تقویت شوراهای آموزشوپرورش دامغان شد و بیان کرد: دستگاه آموزشوپرورش رسالت انسانسازی را بر عهده دارد، درنتیجه باید بهای بسیاری به آن داد که به نظر میرسد شوراهای آموزشوپرورش با اشاعه نگاهی مبتنی بر اندیشه محوری میتوانند زمینههای پیشرفت و تعالی فرهنگی جامعه را در راستای تربیت نسل جوان، مهیا سازند.
وی افزود: شورای آموزشوپرورش، بهمثابه نهادی تصمیمساز در نظام آموزشوپرورش دامغان، دارای اهمیتی بسزا هستند و مسئولان باید تعاملشان با این نهادها را تقویت کنند چراکه تعاملات دستگاههای فرهنگی میتواند به تشریک تجارب درزمینهٔ تقویت داشتههای فرهنگی بدل شود.
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