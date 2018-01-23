تعطیلی چند ساله غسالخانه شهر صالح آباد

به گزارش خبرنگار مهر، این حکایت نبود غسالخانه شهر ۱۷۰۰ نفری شهر صالح آباد از توابع شهرستان مهران در جنوب استان ایلام جایی که بزرگترین آرامستان استان هم در آن قرار دارد، به یک معضل تبدیل شده است.

علی احمدی یکی از اهالی شهر صالح آباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود جمعیتی که در این شهر وجود دارد اما غسالخانه مناسبی در این شهر نیست.

وی گفت: در حدود ۳ سال است که به دلیل نبود یک سری امکانات این غسالخانه بلااستفاده مانده است.

مشکلات مردم

بهروز لطفی یکی دیگر از اهالی شهر صالح آباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به ناچار مجبور هستیم که غسل میت را در حیاط و یا حمام شخصی منزل انجام دهیم که این خود آثار مخربی بر روحیات فرزندان ما داشته است.

نبود غسالخانه در این شهر باعث شده تا بیشتر مردم هم مسافت طولانی را تا مرکز استان طی کنند.

غسالخانه شهر صالح آباد بیشتر از ۲۰ سال پیش ساخته شده است اما همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

نواقصات غسالخانه در حد توان شهرداری برطرف شده است

رحیم شعبانی شهردار شهر صالح آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص غسالخانه که بالای ۲۰ سال پیش احداث شده، حدود ۴ سال فعال بوده و امکانات اولیه آن فراهم شده است.

وی افزود: همچنین یک سری نواقصاتی که این غسالخانه داشت در حد توان شهرداری برطرف شده است.

غسالخانه شهر صالح آبادظرف مدت یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید

محمد تاسمه بخشدار شهر صالح آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این غسالخانه به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: ما این قول را می دهیم که ظرف مدت یک ماه آینده غسالخانه را دوباره تجهیز و به بهره برداری برسد.

در صورت تسریع در تکمیل غسالخانه شهر صالح آباد بسیاری از مشکلات مردم برای رفت و آمد به مرکز استان حل خواهد شد.