رفتار تبعیض آمیز در روابط اجتماعی پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هاشم بهشتی صبح سه‌شنبه در کارگاه آموزشی نقش دین در سلامت فرد و اجتماع تصریح کرد: اینکه عالمی از یک جریان خاص جانب‌داری کرده و به دیگری بی‌توجه باشد صحیح نیست.

وی افزود: علما مسئولیت آموزش دینی تمامی اقشار جامعه را بر عهده دارند و هر فردی چه از جریان چپ و چه راست نباید برای عالم متفاوت باشد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان تأکید کرد: نباید در روابط اجتماعی تبعیضی از سوی علما مشاهده شود و اینکه کسی را عزیز بداریم و دیگری را نه، اقدام مناسبی برای یک عالم روحانی نیست.

بهشتی همچنین به ضرورت توجه به سطح زندگی مردم عادی از سوی روحانیان تأکید کرد و افزود: علما موظف هستند سطح زندگی خود را از سطح زندگی مردم عادی بالاتر نبرند و مردم را ملاحظه کنند.

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: اینکه خانواده عالمی طلا و جواهرات داشته باشد در حالی که مردم عادی پیرامون وی در تأمین معاش دچار مشکل هستند، صحیح نیست و علما باید به سطح زندگی مردم توجه نشان دهند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همچنین وفای به عهد را مسئولیت خطیر برای علما ترسیم کرد و بیان داشت: انتظار می‌رود علما نظم را سرلوحه زندگی تبلیغی خود قرار دهند و هر آنچه وعده داده یا متعهد شده اند را به جای آورند.