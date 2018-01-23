آمادگی نروژ برای انتقال دانش فنی شیلات و آبزی پروری به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، لارس نوردروم سه شنبه در جریان دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ساری با بیان ظرفیت های خوب همکاری تجاری واقتصادی بین دو کشور، افزود: همکاری های بین دو کشور در تحقق تفاهم نامه هایی درآمد زا برای دو طرف منعقد خواهد شد تا دو کشور از این همکاری ها بهره برند.

وی همکاری در حوزه آبزی پروری را با مازندران مثبت ارزیابی کردوگفت: مازندارن به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می تواند در این زمینه با نروژ همکاری های خوبی را داشته باشد.

لارس نوردروم به بازدید خود از واحد های پرورش ماهی های خاویاری در مازندران اشاره کردو ادامه داد: برای انتقال دانش فنی در زمینه صنعت شیلات و آبزی پروری آمادگی لازم را برای ورود به عرصه همکاری با مازندارن داریم.

سفیرنروژ در ایران به امضای قرادادی با شرکت ملی نفت ایران اشاره کردو ادامه داد: در زمینه همکاری های نفت و گاز و کشف ذخایر نفتی در دریای خزر قراردادهایی را با شرکت ملی نفت ایران منعقد کردیم.

وی یادآور شد: در بخش کشتیرانی و بیمه در دریای خزر شرکت های نروژی می توانند همکاری های خوبی را با ایران داشته باشند.