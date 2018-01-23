  1. جامعه
  2. شهری
۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

یک عضو شورای شهر انتقاد کرد:

تخریب ساماندهی شده منتقدان شورا توسط یک کانال

تخریب ساماندهی شده منتقدان شورا توسط یک کانال

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران خبر جعلی یک کانال بی نام و نشان را تخریب ساماندهی شده منتقدان شورا نامید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حق شناس خبر جعلی یک کانال بی نام و نشان در خصوص نامگذاری خیابانی به نام «دکتر مصدق» را نوعی فعالیت ساماندهی شده و منسجم برای تخریب شورای شهر پنجم دانست.

وی ادامه داد: یک کانال جعلی اعلام کرده که است کمیته نامگذاری نمی تواند خیابانی را به نام مصدق ثبت کنند دکتر محمد مصدق ویژگی های لازم برای نامگذاری ندارد.

حق شناس افزود: به نوعی کار سازمان‌دهی شده و تخریب منسجم علیه شورا و مجموعه است در حالی که مصوبه نداشتیم و استناد گزارش به مصوبه شورای چهارم است.

به گفته وی تخریب سازمان یافته علیه شورا باید پیگیری شود چراکه ما خیابانی انتخاب کردیم و به واحد مربوطه برای پیگیری اطلاع داده شده است.

کد مطلب 4207634
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه