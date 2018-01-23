پله برقی پل عابر پیاده خیابان محمدآباد قرچک راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریف، صبح سه شنبه با اعلام این خبر در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهار داشت:پله برقی پل عابر پیاده در محور اصلی نبش خیابان محمدآباد که محل تردد شهروندان که سالها غیر فعال بود، با پیگیری های فراوان رسما مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: این پله برقی که سالها خراب و فاقد استفاده بود، با هدف خدمت رسانی به مردم عزیز قرچک دوباره راه اندازی شد.

شهردار قرچک بیان داشت: با پیگیری های فراوان به جهت اینکه این پله برقی از سرمای زمستان و گرمای تابستان در امان باشد تا دوباره از کار نیافتد، سقف و بدنه این پله برقی پوشش کامل شد تا از صدمات احتمالی کاسته شود.

وی با بیان اینکه استفاده مردم از پل عابر پیاده یکی از اهداف اصلی دستیابی به حمل و نقل پایدار به شمار می رود، افزود: هدف از راه اندازی این پله برقی کم کردن تصادفات عابرین پیاده با وسایل نقلیه و استفاده بهینه افراد سالمند و کودکان، در عبور از عرض خیابان است.

شریف گفت: اگر میزان رضایتمندی شهروندان قرچکی از پله های برقی رضایت بخش باشد و استفاده از آن را در اولویت تردد از عرض خیایان های سطح شهر قرار دهند، می توان با تأمین اعتبار و رایزنی برای دیگر پل های عابر پیاده دیگر نیز پله برقی نصب کرد.

وی در پایان از شهروندان قرچک خواست که با احترام به خود، دیگر شهروندان و جلوگیری از تصادفات احتمالی حتما از پل های عابر پیاده تردد کنند تا از هرگونه خطر احتمالی جلوگیری کنند.