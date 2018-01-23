بازدید تولیت آستان قدس رضوی از روند نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید ابراهیم رئیسی صبح سه شنبه با حضور در برخی محلات اطراف حرم مطهر رضوی از روند نوسازی این بافت ها بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: اقداماتی در سال‌های گذشته برای توسعه خیابان‌ها اطراف حرم مطهر صورت گرفته است که بخشی از این اقدامات کامل شده و بخشی از آن ناقص باقی مانده است.این نقص مشکلاتی را برای زائرین و مردم ساکن در این منطقه ایجاد کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: امیدواریم با پیگیری‌ها و اقدامات شهردار و شورای شهر و با همکاری بخش‌های مختلف، ساکنین این مناطق و بازاریان محترم این توسعه اتفاق بیافتد تا برای مردم عزیزمان در این منطقه و زائرین فضای بهتری ایجاد شود.

رئیسی گفت: باید ساخت و سازهای اطراف حرم امام رضا(ع) مدیریت جدی شود تا گنبد مطهر همواره نمای خودش را از تمام مشهد داشته باشد.

وی گفت: بلند مرتبه سازی اطراف حرم، به هیچ وجه قابل قبول نیست، آستان قدس، شهرداری و مسئولان مختلف تأکید دارند بلند مرتبه سازی حتماً باید متوقف شود.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: گشایش‌ خیابان های اطراف حرم مطهر باید موجب تسهیل در رفت و آمد زائران و مجاوران شود و این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی همه بخش‌هاست.

شایان ذکراست در این بازدید شهردار مشهد گزارشی را از روند نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی به تولیت آستان قدس رضوی ارائه کرد.